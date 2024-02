Warnstreik im Frachtbereich am Flughafen Köln Bonn

Kunden in Deutschland werden möglicherweise in den kommenden Tagen ihre Pakete später erhalten als erwartet. Grund dafür ist ein Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft ver.di aufgerufen hat. In den laufenden Tarifverhandlungen fordern sie von den Unternehmen zusätzliche Urlaubstage für die Beschäftigten und auch eine Bezahlung von Mehrarbeit auch für Teilzeitkräfte.

Da insbesondere an den Flughäfen nachts oftmals in Teilzeit gearbeitet wird, hat sich die Gewerkschaft die dort tätigen Betriebe als Streikschwerpunkt ausgesucht. Der Warnstreik läuft vierundzwanzig Stunden und endet am Mittwoch (22.2.2024) um 15:30 Uhr.

Auch bei anderen Frachtunternehmen wurde gestreikt

Bereits im Dezember hatte ver.di zum ersten Mal zum Warnstreik bei UPS aufgerufen. Damals hatten mehrere hundert Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt. Rund ein Drittel der gesamten Belegschaft arbeitet nachts in der Abfertigungsschicht. Bei dem Frachtunternehmen mussten daraufhin einzelne Abfertigungsbereiche stillstehen.

Der Warnstreik am Köln Bonner Flughafen ist einer von mehreren in NRW. Auch Betriebe von Hermes, DPD und Trans-o-flex wurden in den vergangenen Tagen bestreikt. In der Transport-, Logistik- Kurier- und Paketdienstbranche sind 176.000 Mitarbeiter in NRW beschäftigt.

