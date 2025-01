Projekt "brotZeit" von Uschi Glas an Krefelder Grundschule

Am Donnerstagmorgen um kurz vor 8 Uhr herrscht dichtes Gedränge in der Mensa der Krefelder Mosaikschule. Dutzende Kinder nehmen sich Brot mit Aufschnitt, Cornflakes und Rohkost vom Frühstücksbuffet, dazu noch ein Glas Apfel- oder Orangensaft. Möglich machen das Ehrenamtliche des Vereins "brotZeit e.V. ", der seit ein paar Wochen an der Krefelder Grundschule aktiv ist.

Kostenloses Schulfrühstück

Reichhaltiges Frühstücksbuffet an Krefelder Mosaikschule.

Kinder mit einem kostenlosen Schulfrühstück in den Tag starten lassen, dass ist das Ziel des Vereins, den Schauspielerin Uschi Glas vor mehr als 15 Jahren gegründet hat. Zunächst gab es das Angebot nur in München, der Heimatstadt der Schauspielerin. Inzwischen frühstücken morgens Kinder an hunderten Schulen in ganz Deutschland.