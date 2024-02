Urteil im Prozess um tödlichen Fehler bei Geburt in Neuss erwartet

Laut Anklage hatte der Arzt im November 2022 zunächst einen Kaiserschnitt abgelehnt. Dann hatte er ohne Einwilligung der 31-jährigen Mutter eine Geburtszange eingesetzt, mit der er mehrfach abgerutscht sein und das Kind tödlich verletzt haben soll.

Arzt: Zange war damals alternativlos

Vor Gericht hat der Angeklagte bestritten, Fehler gemacht zu haben. Er sei damals von einem Geburtsstillstand ausgegangen, sagte der Frauenarzt und nannte den Einsatz der Geburtszange alternativlos.

Die Mutter hatte in der Verhandlung ausgesagt, die Zange sei damals ohne ihre Einwilligung eingesetzt worden. Die damals 29-Jährige hatte sich davor wegen starker Wehenschmerzen einen Kaiserschnitt gewünscht.

Am Ende gab es den Kaiserschnitt, den der Oberarzt aber erst abgelehnt habe. " Ich bin ein Anhänger der natürlichen vaginale Geburt ", so der Arzt. Als sich der Kopf des Kindes bei der Geburt nicht mehr bewegen ließ, wurde es dann doch per Kaiserschnitt geholt und starb Stunden nach der Geburt.

Keine Klärung durch medizinische Gutachter

Im Prozess waren mehrere medizinische Gutachter gehört worden, die sich nicht erklären konnten, was genau die tödlichen Verletzungen bei dem Neugeborenen verursacht hatte. Offen blieb auch, ob der Angeklagte beim Einsatz der Geburtszange möglicherweise Fehler gemacht hat.

Jede fünfte Geburt mit Zange

Bei einer Verurteilung muss der 58-jährige Mediziner mit einer Haftstrafe von über drei Jahren rechnen. Nach eigenen Angaben hat der Frauenarzt mit 34 Jahren Berufserfahrung über 10.000 Geburten " ohne Probleme " begleitet, davon wurden 2.000 Kinder mit der Zange geholt.

Wie es heißt, hat die Neusser Klinik den erfahrenen Mediziner damals selbst angezeigt. Der 58-Jährige war Anfang November 2022 in Neuss als Vertretungs-/Leiharzt tätig.

