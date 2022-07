Bundesverwaltungsgericht entscheidet über Stromtrasse durch Hürth

Entlang des Kiebitzwegs in Hürth-Efferen ist es laut. Baulärm schallt durch ein großes Wohngebiet. Etwa 3.000 Menschen leben hier. An ihren Häusern rollen Bagger und Betonmischer vorbei. Im Auftrag des Netzbetreibers Amprion werden am Kiebitzweg Fundamente gegossen. Darauf sollen Stahlträger für eine neue Höchstspannungstraße gesetzt werden.

Am Rand der Baustelle schüttelt Wolfgang Holz verärgert den Kopf. Holz ist Anwohner und zugleich auch Vorsitzender der Bürgerinitiative "Hürth gegen Hochspannung". Zusammen mit seinen Freunden Klaus-Dieter Rush, Wolfgang Stübner und Klaus Herrmann klagt Holz gegen den Netzausbau durch seinen Stadtteil. Aber schon vor der mündlichen Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat Amprion Tatsachen geschaffen.

Amprion baut Stromnetz durchs Rheinland aus

Die Kläger Wolfgang Holz, Klaus-Dieter Rush, Wolfgang Stübner und Klaus Herrmann (v.l.).

Zwar haben die Menschen entlang des Kiebitzwegs seit Jahrzehnten Stromleitungen vor ihrer Haustür. Aber beim deutschen Netzausbau sind jetzt deutlich mehr geplant. Dafür müssen in Hürth-Efferen stabilere und größere Masten gebaut werden, etwa 90 Meter hoch, mit breiten Traversen.

Die Stahlriesen gehören zu einer neuartigen Stromautobahn, die der Netzbetreiber Amprion unter dem Namen "Ultranet" durch das Rheinland baut. Für die Ultranet nutzt Amprion eine bestehende Trasse zwischen Rommerskirchen im Rhein-Kreis-Neuss und Bornheim-Sechtem im Rhein-Sieg-Kreis. Dort gibt es bereits eine 110- und eine 220-Kilovolt-Freileitung. Jetzt soll eine weitere, 380-Kilovolt-starke Freileitung dazukommen. Der Wiederstand der Anwohner von Hürth-Efferen ist groß.

Angst vor gesundheitlichen Schäden

Am Kiebitzweg haben die Menschen Angst um ihre Gesundheit. In Efferen befinden sich entlang der Trasse viele Hochhäuser. Die Bewohner gehen davon aus, dass die Leiterseile dicht an ihren Balkonen vorbeiführen werden.