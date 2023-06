Streit um muslimisches Gemeindezentrum in Wuppertal

Die Gathe in Wuppertal ist eine vierspurige Straße. Auf der einen Seite die schon in die Jahre gekommene Moschee der Wuppertaler DITIB -Gemeinde, gegenüber das Autonome Zentrum, ein Treffpunkt der linken Szene. Aber dem Zentrum droht der Abriss, wenn die DITIB die Moschee über ihre Straßenseite hinaus erweitert. Seit dem Frühjahr haben die Autonomen Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt. Sie wollen, dass der Wuppertaler Rat sein grundsätzliches "Ja" zu dem Vorhaben zurücknimmt.

Bürgerbegehren gegen Moscheebau

Die Autonomen argumentieren, dass die DITIB das ganze Viertel vereinnahmen könnte – auch politisch. Denn kontrolliert werde die DITIB in Wuppertal von der staatlichen Religionsbehörde Dyianet. Dyianet stehe zum Beispiel für die Spionage durch Imame, die Andersdenkende in Moscheen in Deutschland ausfindig machen wollten.

Mehr als die nötigen etwa 10.000 Unterschriften sind nun zusammengekommen. Aber ob der Rat nun darauf reagieren muss, ist juristisch umstritten. Denn: Die Moscheepläne sind schon ein Jahrzehnt alt. Damals wurde die so genannte "Bauleitplanung" für das Vorhaben auf den Weg gebracht. Die Stadtverwaltung meint, dass die Gegner der Moschee schon in diesem Verfahren ihr "Nein" zu den Plänen hätten deutlich machen können, ebenso wie andere Vereine, Verbände oder Privatleute. Das sei damals nicht geschehen, so die Stadt.