Sozialer Tag 2024: Jobben statt Schule für den guten Zweck

Josephine geht in die achte Klasse des Düsseldorfer Görres-Gymnasiums. Statt Latein und Mathe steht heute Praktikum bei einem Lampen-Großhändler auf ihrem Stundenplan. " Ich hätte nie gedacht, dass der Betrieb hier so riesig ist und dass es so viele verschiedene Berufsfelder gib t", erzählt sie nach dem ersten Rundgang mit Sompex-Geschäftsführer Stephan Burghard.

Der war sofort begeistert, als die 14-jährige bei ihm für das Projekt angefragt hat: " Wir sind immer auf der Suche nach Nachwuchs und gehen sogar selber an die Schulen, um für uns als Arbeitgeber zu werben ", sagt Stephan Burghard, "Wenn wir am Sozialen Tag die Chance haben einerseits junge Leute für unsern Betrieb zu begeistern und andererseits noch etwas Gutes damit zu tun, ist das doch perfekt!".

"Arbeitslohn" unterstützt Projekte in der Ukraine

Bundesweit machen in diesem Jahr rund 60.000 Jugendliche mit. Sie suchen sich selber einen Praktikumsplatz in einem Bereich, der sie persönlich interessiert. Die Unternehmen entscheiden dann, wieviel Geld sie den Praktikanten dafür zahlen wollen oder können. In der Regel sind es Beträge zwischen 10 und 150 Euro.

Mit den Spendengeldern unterstützt die Hilfsorganisation " Schüler*innen Helfen Leben " schließlich Projekte für Kinder und Jugendliche, unter anderem in der Ukraine und Südosteuropa. Die Initiative ist Deutschlands größte Hilfsorganisation von Jugendlichen für Jugendliche.

Den Sozialen Tag gibt es seit über 20 Jahren. Ziel sei es Grenzen zu überwinden, ein Zeichen der Solidarität zu setzen und sich gegen Rassismus und für eine offene Gesellschaft einzusetzen.