NRW-Ferienstart: Großflughäfen vor dem Passagieransturm

Mit kurzer Hose, Frau, Kind und gepackten Koffern stand Sascha Bruchs aus Wesel am Mittwochnachmittag am Check-In Schalter am Flughafen Düsseldorf. "Also ich find's aktuell noch entspannt" , sagt der Weseler. Für die Familie geht es nach Mallorca. Die Bilder aus dem vergangenen Jahr hat Bruchs noch im Kopf. "Wir haben alles gut vorbereitet und den Online-Check-In gemacht, damit es nicht wieder wie letztes Jahr passiert!"

Bisher keine chaotischen Zustände

Und tatsächlich geht es zügig voran in der Gepäckabgabe für den Flieger nach Mallorca, genauso vor den Sicherheitskontrollen. Es gibt kaum Wartezeiten. An Terminal C sind es am frühen Nachmittag zwischenzeitlich rund 20 Minuten. Das ist nicht viel im Vergleich zu den chaotischen Zuständen im vergangenen Jahr. Damals bildeten sich im Terminalgebäude hunderte Meter lange Warteschlangen und Passagiere verpassten ihre Flüge.