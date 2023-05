Einzigartiges Schutzprogramm für Feuersalamander in Wuppertal

Die gefundenen Tiere kommen zuerst zur Untersuchung in den Zoo, dann in eine Quarantänestation in der Uni. Erst wenn sicher ist, dass die Tiere gesund sind, kommen sie in die Zuchtstation in den Kalkwerken Oetelshofen, wo die Population gerettet werden soll. Das Schutzprogramm soll bundesweit einmalig sein.

Unklar ist noch, wann und ob die Feuersalamander wieder ausgesiedelt werden können.