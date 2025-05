Sollten Tim Lemperles Knieprobleme dem nicht entgegen stehen, wird der umstrittene Stürmer Tim Lemperle am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) gegen den 1.FC Kaiserslautern im Kader sein. Das sagte der Trainer des 1.FC Köln Friedhelm Funkel am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Ob Lemperle von Anfang an spielen wird, ließ der Trainer aber offen. Er wolle seinem Kollegen in Kaiserslautern vor dem wichtigen Aufstiegsfinale nicht zu viel verraten, so Funkel.

Tim Lemperle in körperliche Auseinandersetzung verwickelt

Der 71-jährige Friedhelm Funkel hat sich bei der Pressekonferenz im Kölner Stadion schützend vor seinen jungen Spieler gestellt. Schon am Montag habe er mit Lemperle gesprochen. Der habe Reue gezeigt. Nun sei es langsam auch mal gut mit dem Thema, so der Trainer. Für ihn jedenfalls sei es erledigt, sagte Funkel weiter, obwohl er sehr verärgert über den Vorfall gwesen sei.

Lemperle hatte am vergangenen Sonntag einen Ausflug auf das Partyschiff Rhein Roxy unternommen und war in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Dabei soll er betrunken gewesen sein erlitt der 23-jährige einen Nasenbeinbruch.

Lemperle Teil der Mannschaft

Zunächst sah es so aus, dass er damit am Sonntag (18. Mai) nicht hätte spielen können. Vermutlich ist die Verletzung aber nicht so schwer, wie zunächst gedacht. Lemperle trainierte am Donnerstag noch alleine aber am Freitag schon wieder mit der Mannschaft. Die lud nach dem Training die gesamte Mitarbeiterschar des Geißbockheims zum Grillen ein und bewirtete sie.

Aus Dankbarkeit für die Unterstützung in dieser Saison, wie es heißt. Tim Lemperle war vermutlich mit dabei, denn auch die Mannschaft hat ihren Stürmer, der nach Saisonende nach Hoffenheim wechselt, wieder in ihren Reihen aufgenommen. So jedenfalls erzählt es Trainer Friedhelm Funkel.

300.000 Ticketanfragen für das Aufstiegsspiel

Vorfreude und Nervosität herrschen derweil in Köln bei vielen zehntausend Fans des 1.FC vor dem entscheidenden Spiel um den Aufstieg in die erste Liga am kommenden Sonntag gegen Kaiserslautern. Für die Begegnung lagen mehr als 300.000 Kartenanfragen vor. Am Sonntag treffen sich die Ultras des FC schon um elf Uhr zum Grillfest auf der Jahnwiese, also viereinhalb Stunden vor Spielbeginn.