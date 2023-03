Samuel Koch: Schwerelos in Düsseldorf

Samuel Koch schnuppert heute schon mal die Atmosphäre in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle. Hier wird er schon im Mai sein neues Bühnenprogramm vorstellen. Heute inspiziert er mit seinem Rollstuhl jede Ecke, die Bühnenein- und Ausgänge und den Backstagebereich.

In Sachen Barrierefreiheit stimmt hier alles. Das ist nicht immer so. Für seine Shows sucht er aber auch gezielt nicht barrierefreie Bühnen aus, um etwas zu bewegen, "um zu gucken, was möglich ist und was man für Gegenwart und Zukunft verändern kann" .

Eine ganz persönliche Show

Große Namen aus aller Welt standen hier in der Düsseldorfer Veranstaltungshalle schon auf der Bühne. Im Backstagebereich bewundert Samuel die "Wall of Fame". Bald ist er einer der vielen Künstlerinnen und Künstler, die in der Mitsubishi Electric Halle ihren großen Auftritt hatten. "Schwerelos – wie das Leben leichter wird" heißt das Bühnenprogramm, mit dem Samuel auf Tour geht. In der Show steckt ganz viel Persönliches.

Samuel Koch begutachtet den Backstagebereich

"Es ist natürlich sehr stark angereichert von meinen eigenen Erfahrungen und ich bringe natürlich auch nur auf die Bühne, was ich selber spannend, aufregend, lehrreich und schön finde." , erklärt Samuel. Mit Musik, Schauspiel, Theater, etwas Gesang und Comedy möchte er sein Publikum begeistern.

Die Kraft des Umdenkens

Es soll ein Abend über die Kraft des Umdenkens sein, sagt er. Denn Umdenken und auch schwierige Situationen in Leichtigkeit umwandeln – das musste Samuel in seinem Leben schon häufiger. "Es geht darum, wie wir uns ein heiteres Herz bewahren, auch wenn die Umstände manchmal kompliziert sind."

Den "schwerelosen" Zustand zeigt und erlebt Samuel Koch in seiner Show. Auf der Video-Leinwand, aber auch live versetzt er sich vor dem Publikum immer wieder in Bewegung und demonstriert seine neue Leichtigkeit. Dabei erzählt er aus seinem Leben, über sein unbeschwertes Leben als Kunst-Turner und Träume vom Job als Stuntman und eben über jene Momente des Umdenkens.

Auf der Bühne zuhause

Die Bühne ist er längst gewohnt: Seit 10 Jahren ist er Theaterschauspieler und er hat schon in so einigen Produktionen mitgewirkt. Sein Fernsehdebut hatte er als 13-Jähriger übrigens in Düsseldorf, berichtet er. "Damals wurde ich gebucht als kleiner Stunt-Junge und musste eine Treppe runterstürzen fürs Fernsehen."

Ein Abend der Begegnung

Das spannende an Samuels neuem Bühnenprogramm: Jeder Abend wird ein bisschen anders sein. "Die Zuschauer werden mitentscheiden, wie der zweite Teil des Abends aussieht" . Wichtig ist ihm, dass sich Menschen begegnen: "Vor allem wird es ein Begegnungsabend – endlich mal wieder live mit hoffentlich vielen Menschen."

Am 15. Mai macht Samuel Koch mit seiner Show "Schwerelos - wie das Leben leichter wird" Halt in Düsseldorf. In jeder Stadt soll es außerdem einen besonderen Überraschungsgast geben – in Düsseldorf würde es besonders familiär, verriet der 35-jährige Schauspieler.

