Große Pläne für das Remscheider Freibad Eschbachtal

Die neuen Becken bleiben zwar an alter Stelle, werden aber in Edelstahl gebaut und bekommen eine komplett neue Reinigungstechnik. Daneben werden Technikgebäude und Gastro neu gebaut. Der Eschbach soll dann den Plänen zufolge oberirdisch an den Liegeflächen vorbeilaufen. Alles soll barrierefrei sein.

2023 - die letzte Saison im alten Bad

In diesem Frühjahr startet die letzte Saison im alten Zustand. Zur Zeit werden kleinere Reparaturarbeiten erledigt: Becken und Spielflächen gereinigt und Pflasterschäden beseitigt. Spätestens am 26. Mai - am Pfingstwochenende - soll das Bad öffnen.