Prozess: Prügel-Attacke auf Kameramann in Wuppertal

Im Oktober 2018 kommt ein Team von Sat1 zu Dreharbeiten nach Wuppertal. Mit laufender Kamera sollen die drei Fernseh-Mitarbeiter das Gelände eines Autohändlers betreten haben. Dann sei die Situation eskaliert.

Inhaltlich soll es dem Fernsehteam um Praktiken im Autohandel gegangen sein. Mitarbeiter des Händlers hätten die Journalisten des Verkaufsraums verwiesen, als anschließend aus dem Nichts die beiden Angeklagten aufgetaucht seien. Die hätten zunächst mit Gewalt versucht, die Kamera an sich zu nehmen. Diese sei dabei zerstört worden.

Bis heute nicht arbeitsfähig

Doch damit nicht genug, so die Anklage. Der Kameramann habe Tritte und Schläge erleiden müssen. Unter anderem in den Unterleib und an den Kopf. Er ist bis heute nicht arbeitsfähig. Er leide bis heute an einer posttraumatischen Belastungsstörung und depressiven Episoden.

