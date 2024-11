"Taten wegen Drogensucht"

In dem aktuellen Verfahren vor dem Kölner Landgericht hat der 33 Jahre alte Angeklagte aus Bulgarien die Vorwürfe eingeräumt. Er hatte schon in den vergangenen Jahren ähnliche Taten verübt. Einer 69-Jährigen hatte er in Köln die Goldkette vom Hals gerissen, und umgehend danach in einem Geschäft eines Goldhändlers umgetauscht. Laut Gericht hatte er dafür 258 Euro bekommen. In einigen anderen Fällen hatte er - nach Informationen des Gerichts - nachts in S-Bahnen Menschen bestohlen. Er setzte sich in die Nähe anderer Fahrgäste, wartete bis sie eingeschlafen waren und nahm dann ihre Handys an sich. Darunter auch Geräte mit einem Wert von etwas mehr als 1000 Euro.

Die Taten habe er wegen seiner Drogensucht begangen.

