Zirkusdirektor Bernhard Paul erhält NRW-Staatspreis

Bernhard Paul, Gründer des Circus Roncalli in Köln, wird am Dienstagabend (27.11.2018) mit dem Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Das teilte die Staatskanzlei in Düsseldorf mit.

Ministerpräsident ehrt Paul

"Bernhard Paul ist eine Legende der Kultur, ein Großmeister der Unterhaltung" , begründete Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Entscheidung. Paul sei es gelungen, "das Kulturgut Zirkus und das Kulturgut Varietétheater wiederzubeleben" . Der 1986 gestiftete Staatspreis ist die höchste Auszeichnung des Landes NRW .

Clown und Zirkusdirektor

Bernhard Paul ist seit mehr als 40 Jahren im Zirkus-Geschäft. Während der Vorstellung baut er die Illusion einer heilen, sicheren Welt auf. Am Abend wirbelt er als Clown Zippo durch die Manege, tagsüber gibt er als Zirkusdirektor den Takt an.

Vom Kölner Winterquartier aus in die Welt

1976 gründete er mit seinem österreichischen Landsmann Andre Heller den Circus Roncalli in Wien. Bereits nach wenigen Wochen zerstritten sich die beiden. Bernhard Paul machte alleine weiter und schaffte 1980 den großen Durchbruch mit dem Zirkusprogramm "Die Reise zum Regenbogen“. Zirkus Roncalli hat seinen Geschäftssitz und sein Winterquartier in Köln.

Bernhard Paul wuchs als Sohn eines Elektrikers in Österreich auf. Schon als Kind wäre er am liebsten Clown geworden, doch sein Vater verstand da keinen Spaß. So studierte er zunächst Hoch- und Tiefbau, bis er sich dem Zirkusleben verschrieb.

Video starten, abbrechen mit Escape Roncalli-Gründer Bernhard Paul | 02:31 Min. | Verfügbar bis 27.11.2019 | Von Christian David

Video starten, abbrechen mit Escape Bernhard Paul tut alles für die Roncalli-Familie | 03:55 Min.

Stand: 27.11.2018, 14:37