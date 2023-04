Besucherrekord bei der Nacht der Museen in Düsseldorf

Trotz des Regenwetters bildeten sich vor den mehr als 40 geöffneten Häusern teilweise lange Schlangen. Den Besuchern wurden Ausstellungen, Performances, Konzerte und Partys geboten.

Viel Neues bei der Nacht der Museeen

Neben bekannten Düsseldorfer Museen wie dem K20 und K21 gab es dieses Jahr auch einige neue Programmpunkte. Der Kult-Karnevalswagenbauer Jacques Tilly öffnete zum Beispiel sein Atelier, um live an einem Wagen zu bauen und über seine Arbeit sprechen. Auch die Kunstakademie öffnete erstmals zum diesjährigen 250. Jubiläum die Türen in der Nacht der Museen. Sie bot sogar ein "Kunststudium für einen Tag" an.

Im Haus der Geschichte NRW ging es um das Kulturerbe der Trinkhalle und im Hetjens - Deutsches Keramikmuseum - brachten Anime-Cosplay einen Hauch von Tokios Popkultur nach Düsseldorf. Viele kamen auch ins Aquazoo Löbbeke Museum, um Spinnen und Reptilien zu bewundern.

Highlights bei der Nacht der Museen Lokalzeit aus Düsseldorf. . 09:36 Min. . Verfügbar bis 26.04.2023. WDR. Von Nora Schuster-Gröters.

Heimweg in historischen Straßenbahnen

Eine seltene Gelegenheit für die Besucher war auch der Abstieg in den Keller der St. Lambertus Kirche in der Altstadt. Die sogenannte Fürstengruft, in der ab dem 16. Jahrhundert die Gebeine wohlhabener Düsseldorfer lagerten, war das erste Mal überhaupt für die Öffentlichkeit zugänglich.

Den Heimweg konnten Gäste der Museumsnacht dann in "rollenden Museen" antreten: in historischen Straßenbahnen der Rheinbahn aus den 1940er bis 1960er Jahren.