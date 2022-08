Müngstener Brücke feiert 125-jähriges Jubiläum

Jubiläumskonzert im Brückenpark

Haus Müngsten und Müngstener Brücke

Am Samstagabend wird es ein Konzert der Bergischen Symphoniker vor Haus Müngsten geben. Tickets müssen online gekauft werden. Eine Abendkasse gibt es nicht. Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr. Ab 18:00 Uhr können nur noch Besucher mit einem Konzertticket in den Brückenpark.

Premiere: Fesselballon-Start unter der Brücke

Heißluftballon unter Müngstener Brücke

Stimmungsvoll wird es sowohl am Samstag- als auch am Sonntagabend. Um jeweils 21:00 Uhr steigt ein Heißluftballon unter der von Scheinwerfern angestrahlten Müngstener Brücke auf. Der Ballon ist mit Seilen am Boden gesichert. Der Remscheider Ballon-Pilot Dirk Herrmann hat diesen Fesselballonstart am vergangenen Wochenende schon erfolgreich geprobt.

Sonntag ist Familientag

In windiger Höhe klettern

Am Sonntag ist der Brückenpark ab 11:00 Uhr geöffnet. Es gibt Musik auf der Open Air Bühne vor Haus Müngsten. Mittags beginnt das Familienprogramm unter anderem mit Puppentheater, Seifenblasen-Zauber, Brückensteigtouren und Dampflokfahrten. Für die Klettertouren und historischen Bahnfahrten müssen vorab Tickets gekauft werden.

Anreise: besser nicht mit dem Auto

Parken in Müngsten ist schwierig. Daher der dringende Appell der Brückenfest-Organisatoren: besser mit der Bahn anreisen. Vom Bahnhof Solingen-Schaberg aus führt der Erlebnispfad direkt in den Brückenpark. Außerdem fahren Sonderbusse nach Müngsten.