Nach Streik: Müllabfuhr im Bergischen Städtedreieck stockt

An vielen Straßenzügen stapelt sich der Müll. Die Tonnen stehen nach wie vor ungeleert auf den Bürgersteigen. In den meisten Bereichen wird die Sammlung nicht nachgeholt. Bürgerinnen und Bürger müssen bis zum nächsten Termin warten.

Appell: Überquellende Mülltonnen von der Straße holen

Vor allem in Solingen kann das länger dauern, denn die blauen und gelben Tonnen werden nur alle vier Wochen geleert. War der eigentliche Leerungstermin genau am Streiktag am 10. März, müssen die Besitzer dementsprechend länger warten. Die Stadt bittet deshalb darum, überquellende Mülltonnen nicht an der Straße stehen zu lassen. Dafür dürften beim nächsten Mal gerne zugeknotete Säcke dazugestellt werden.

Ähnliche Regelung in Remscheid

In Solingen stapelt sich der Müll

Da, wo es nötig ist, könnten Müllsäcke neben die Tonnen gestellt werden, heißt es aus Remscheid. Ebenfalls können nicht geleerte 14-tägige oder vierwöchentliche Tonnen am nächsten, turnusmäßigen Leerungstag bereitgestellt werden. Die Technischen Betriebe fahren nach eigenen Angaben keine Sondertouren, sondern holen die ausgebliebenen Touren nach dem jeweiligen Leerungstag ab.

Zusätzliche Abholtermine in Wuppertal