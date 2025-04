Zu schnelles Fahren ist eine der Hauptursache von Unfällen. Auch deshalb will die Polizei in dieser Woche verstärkt Tempo-Kontrollen durchführen. Die Aktion ist nicht auf NRW oder Deutschland beschränkt, sondern findet vom 7. bis zum 13. April europaweit statt. Angestoßen wurde sie von "Roadpol" (European Roads Policing Network), einem Netzwerk der Verkehrspolizei in Europa. Die Kontrollen sollen in dieser Woche also in der gesamten EU verstärkt werden.