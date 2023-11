Gummersbacher soll Großvater getötet haben: Urteil erwartet

Die Tat geschah Mitte Juli im letzten Jahr. In einem Wohnhaus in Gummersbach brach ein Feuer aus, der 83 Jahre alte Bewohner konnte noch aus dem Haus gerettet werden, starb aber im Krankenhaus an einer Rauchgasvergiftung. Drei Monate später nahm die Polizei seinen damals 21 Jahre alten Enkel fest.

Die Ermittler warfen ihm vor, er habe seinen Großvater mit Schlafmitteln betäubt, in einen Sessel gesetzt und dann den Brand in der Wohnung gelegt. Ein Richter erließ Haftbefehl, seitdem sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft.

Motiv unklar

Der Vorwurf lautet heimtückischer und gemeingefährlicher Mord. Denn in dem Haus mussten zwei weitere Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Sie erlitten nur leichte Verletzungen. Über ein mögliches Motiv wurde während des monatelangen Verfahrens am Kölner Landgericht nur wenig bekannt.

Der Angeklagte schwieg zu den Vorwürfen. Vielmehr drehte sich alles darum, wie der Brand und der spätere Tod des Opfers abgelaufen sein könnte. Die Verteidigung argumentierte, der Senior, ein starker Raucher, habe das Feuer selbst unabsichtlich ausgelöst, sein Enkel sei kein Täter, sondern habe im Gegenteil noch versucht, den Verletzten in Sicherheit zu bringen. Ein tragischer Unfall also.

Viele Sachverständige gehört

Sachverständige konnten im Prozess nur bestätigen, dass der Sessel im Erdgeschoss des Hauses der eigentliche Brandherd war. Wie das Feuer ausbrechen konnte, dazu gab es keine Erkenntnisse. Eigentlich sollte das Urteil schon vor fast einem Monat fallen, doch dann wurden noch weitere Zeugenaussagen gehört.

In dem Prozess, in dem es keine klaren Beweise, aber einige Hinweise auf eine mögliche Täterschaft des Angeklagten gibt, hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haft gefordert, die Verteidigung plädierte auf Freispruch aus Mangel an Beweisen. Freitagmittag wollen die Richter einen Schlussstrich unter den Prozess ziehen.

