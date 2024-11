Claude Monet gehört zu den wichtigsten Künstlern des Impressionismus. Der Franzose ist im Küstenort Le Havre in der Normandie aufgewachsen. Aus diesem Grund ist sein Werk "Mer agitée à Pourville" von besonderer Bedeutung in der Kunstszene. Zum Stile Monets gehörte es außerdem, einzelne Szenen in Serien zu malen. Von der Serie an der Küste ist nur noch dieses eine Gemälde bekannt.

Bedeutender Abend für Kölner Auktionshaus

Das Claude Monet Bild wurde für fast drei Millionen Euro ersteigert

Für das Kölner Auktionshaus Lempertz war es kein Abend wie jeder andere. Gemälde in der Preisklasse eines Monets werden hier nur sehr selten versteigert. So gehört das Winter Strandbild jetzt zu den teuersten Werken, die je im Lempertz versteigert wurden. Zu der Auktion, dem sogenannten "Evening Sale", kamen etwa fünfzig Personen in das Auktionshaus am Neumarkt.

Ein Großteil der Käufer schaltete sich mit dem Telefon zur Auktion dazu oder bot online auf die einzelnen Kunstwerke. Gegen 18:30 Uhr war es dann soweit. Das Gemälde von Claude Monet wurde als Highlight der Ausstellung präsentiert.

Claude Monets Werke werden in Deutschland nur selten versteigert

Es entwickelte sich eine hektische Atmosphäre und die Auktionsleitung hatte viel zu tun. Die Gebote begannen bei zwei Millionen Euro. Bei 2,9 Millionen Euro fiel dann der Hammer. Die Käufer wollen bei solch hohen Summen in der Regel anonym bleiben.

Das teuerste Werk von Claude Monet trägt den Namen "Meule" und wurde im Mai 2019 für 110 Millionen US-Dollar bei Sothebys versteigert.

Über dieses Thema berichten wir auch am 29.11. in der Lokalzeit Köln.