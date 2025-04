Wie wurden die Hasen gezählt?

Der Deutsche Jagdverband zählt die Hasen nachts an vielen verschiedenen Orten in Deutschland. " Eine festgelegte Strecke wird mit einem genormten Scheinwerfer bestrahlt ", erklärt Reinwald. " Hasen haben ja die Augen seitlich sitzen und die reflektieren das Licht in einer bestimmten Farbe. So kann man Feldhasen alleine durch die Reflektion der Iris beispielsweise von Füchsen oder von Hauskatzen unterscheiden ." Die Zählung wird jeden Herbst und jedes Frühjahr durchgeführt. Aktuell gibt es so viele Hasen wie zuletzt vor 20 Jahren - in den 70er und 80er Jahren gab es allerdings noch deutlich mehr Feldhasen bei uns.

Woran erkennt man Hasen?

Feldhasen sind fast doppelt so groß wie Kaninchen, haben längere Ohren und helle Augen. Kaninchen leben gerne gesellig in unterirdischen Bauten, während Feldhasen Einzelgänger sind und keine Höhle haben. Junge Kaninchen kommen nackt und blind zur Welt, Junghasen sind von Anfang an mit einem isolierenden Fell ausgestattet und sehr wach.

