Der Zoll hatte einen anonymen Tipp bekommen: In einem Geschäft in der Dürener Innenstadt würden Vapes - also E-Zigaretten- ohne deutsches Steuerzeichen verkauft. Die Beamten fuhren hin, kontrollierten und fragten beiläufig, was in dem Geschäft denn alles verkauft wird. Sie hörten, dass es auch weitere Artikel gebe und durchsuchten daraufhin den Lagerraum. Dort stießen sie auf 74 große Kartons mit Fake-Klamotten. Dazu gehörten Schuhe von UGS, Taschen von Gucci und Jacken von Moncler. Alles im Trend und sehr teuer.

Lagerraum voller Luxus-Fakes

Bei der Durchsuchung fielen den Fahndern außerdem tütenweise Etiketten und Embleme bekannter Luxusmarken in die Hände. Mit dem Abzeichen sollten offenbar weitere Fälschungen hergestellt werden, glaubt die Polizei Düren. Doch die vielen Kartons konnten nicht ohne weiteres mitgenommen werden. Wegen der großen Menge musste die Polizei deshalb das Technische Hilfswerk hinzuziehen.

Großer LKW nötig

Das kam direkt mit einem 7,5-Tonner. Es transportierte damit die 74 recht schweren Umzugskartons weg. Die gefälschten Markenklamotten wurden in einer Halle an einem unbekanntem Ort sichergestellt. Die Kripo ermittelt jetzt, in welchem Umfang gegen das Markengesetz verstoßen worden ist. Und auch wegen der mutmaßlich unversteuerten E-Zigaretten muss sich der Ladeninhaber verantworten.