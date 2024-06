Lebendige Bibliothek: Menschen ausleihen statt Bücher

Haben Sie sich schon mal gefragt: Wenn mein Leben ein Buch wäre, was wäre dann sein Titel? Bei der sogenannten „lebendigen Bibliothek“ in der Mefferdatisstraße in Aachen haben an diesem Sonntag ein paar Leute eine Antwort darauf gefunden.“

Der Raum hier verwandelt sich heute in eine Bibliothek. Für einen Nachmittag lang kann man sich Menschen ausleihen, statt Büchern. Die erzählen dann zwanzig Minuten lang vor einer kleinen Zuhörer-Gruppe ihre Geschichte. In mehreren Runden kann man so in mehrere Leben „hineinschnuppern“.

Mehr Verständnis für andere entwickeln

Menschen erzählen ihre Geschichte.

Dabei entstehen intime Gespräche, viel Austausch – und mehr Verständnis für das Leben des anderen. Menschen erzählen hier von psychischen Krankheiten, Selbstfindung oder von ihrer Beziehung zu Gott. Zum Beispiel Timotheus Eller: Der 60-Jährige spricht zum ersten Mal in seinem Leben von der Hüftkrankheit, die ihn als Kind drei Jahre lang ans Bett gefesselt hat.

„Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen das als befreiend empfinden, wenn man etwas Intimes erzählt. Deswegen bin ich heute hier.“ Timotheus Eller

Und das löst etwas in den „Lesenden“ aus. Zuhörerin Ursula Tiebel ist bewegt: „Ich hatte eine Gänsehaut am ganzen Körper“, sagt sie. „Ich habe über sowas immer nur gelesen, und es ist so spannend, sowas zu hören.“

Neben tief bewegenden Geschichten gibt es hier auch Raum für Diskussionen: Lisa Willeka zum Beispiel berichtet von ihrem Kampf für mehr demokratischen Dialog. „Ich nehme mich hier quasi als interaktives Buch wahr“, sagt sie lachend. „Ich erzähle nicht nur von mir, sondern wir diskutieren auch viel.“

Ein Konzept, das weltweit funktioniert

Das Phänomen ist erstmals in Dänemark unter dem Titel „Human Library" (zu Deutsch: menschliche Bibliothek ) entstanden. Inzwischen gibt es das Konzept in über 80 verschiedenen Ländern.

Gegen Klischees und Vorurteile

Jeder Erzähler bastelt sich symbolisch einen Buchtitel, der zu seiner Geschichte passt.

Organisator der Aktion in Aachen ist der Verein meffi.s e.V., ein Zusammenschluss verschiedener Aachener Initiativen. Das Konzept ist erstmals in Dänemark unter dem Titel „Human Library“ (zu Deutsch: menschliche Bibliothek) entstanden. Inzwischen gibt es das in über 80 verschiedenen Ländern. Zuhören, zusammen lachen und weinen, den anderen verstehen – das ist das Ziel der lebendigen Bibliothek.

Das Konzept funktioniert so gut, dass der Verein meffi.s es noch weiter ausbauen möchte. Der nächste Termin ist noch nicht bekannt – wird aber auf jeden Fall kommen. Denn am Ende bleibt also vor allem eins: Die Erkenntnis, dass man ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen sollte.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 17.06.2024 auch im Fernsehen in der Lokalzeit aus Aachen um 19:30 Uhr.