Kundgebung der Mönchengladbacher Lebenshilfe nach Stein-Anschlägen

Unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt“ hatte die Lebenshilfe zu einer Kundgebung in der Hauptkirche Rheydt und auf dem davorliegenden Marktplatz aufgerufen. Und viele kamen, darunter zahlreiche Menschen mit Behinderungen. Auch Politiker, wie NRW -Sozialminister Karl-Josef Laumann und Mönchengladbachs Oberbürgermeister Felix Heinrichs, waren da.

Plakate mit starken Sprüchen

Sie erinnerten an das Grundgesetz

Auf etlichen selbstgebastelten Plakaten zeigten die Teilnehmer, was sie denken: Mit den Worten "Die Würde des Menschen ist unantastbar“ erinnerte ein Spruch an das Grundgesetz. Auf anderen Spruchbändern stand "Vielfalt ist die Lösung“ und "Alle gehören zu uns“ .

Unbekannte hatten Ende Mai einen Ziegelstein in die Glasscheibe der Eingangstür in der Mönchengladbacher Lebenshilfe geworfen. Darauf stand der unsägliche Satz "Euthanasie ist die Lösung“ . Euthanasie nannten die Nazis ihre Morde, die sie unter dem Vorwand der "Rassenhygiene“ an behinderten Menschen begangen hatten.

Viele zeigten Solidarität mit der Lebenshilfe