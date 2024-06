Kreis Mettmann: Notrufe werden per Software live übersetzt

Das Szenario: Irgendwo im Kreis Mettmann gibt es einen Verkehrsunfall mit Schwerverletzten. Ein Mann beobachtet das und ruft die 112 an. Der Unfallzeuge spricht aber kein Deutsch oder Englisch, sondern nur Arabisch. Genau da kommt nun das neue Übersetzungs-Tool ins Spiel.

Software macht automatische Übersetzung des Notrufes möglich

Disponent Maik Kurz der Leitstelle Mettmann nimmt Notrufe in der Leistelle an

Disponent Maik Kurz nimmt den Notruf in der Leitstelle entgegen. Schnell merkt er, dass der Anrufer arabisch spricht. Er startet die Software, und schon werden die Worte des Anrufers in Form eines Chatfensters ins Deutsche übersetzt. Und der Mitarbeiter der Leitstelle kann in der Sprache des Anrufenden antworten. Der übersetzte Text wird dem Anrufer als Sprachausgabe wiedergegeben.

Bearbeitung von Notrufen schneller und effizienter

Das Tool ermöglicht die zeitgleiche Übersetzung von Anrufen in beide Richtungen. Also von einer Fremdsprache ins Deutsche und umgekehrt. Und die Software kann nahezu alle Sprachen in Echtzeit übersetzen – sogar viele Dialekte. Die Notrufe seien durch den Einsatz der Übersetzungs-Software schneller und effizienter geworden, so der Kreis Mettmann.

Sprachbarrieren werden abgebaut

Kevin Riebau, stellvertretender Leiter der Notruf-Leitstelle Kreis Mettmann

Kevin Riebau, der stellevertretende Leiter der Leitstelle, geht ins Detail: Die Übersetzungssoftware erleichtere die tägliche Arbeit sehr, sagte er dem WDR : „Es gab natürlich Sprachhemmnisse beiderseits. Dadurch dauerte der Notruf länger und es kam zu Missverständnissen. Durch die Live-Translation können wir Sprachbarriere nun gänzlich ausräumen.“

Durch Transkription können Notrufe nachvollzogen werden

Zusätzlicher Nutzen: Der gesamte Verlauf des Notruf-Gesprächs wird transkribiert, also Wort für Wort in schriftlicher Form festgehalten. So ist er auch noch im Nachhinein gut nachvollziehbar. Auch für den Fall, dass der Leitstellen-Disponent nicht weiß, in welcher Sprache der Anrufer spricht, gibt die Software Hilfe: Anhand von Telefoninformationen und Ländervorwahlen kann sie eigenständig die zu übersetzende Sprache ermitteln.

Einsatz des Übersetzungs-Tools bei EM ist wichtig

Gerade jetzt zu Zeiten der Fußball-Europameisterschaft könne das Tool sehr wichtig sein, erklärt Leitstellen-Chef Michael Peters. „Weil ganz in der Nähe des Kreises Mettmann, in Düsseldorf, Gelsenkirchen und Köln, EM-Spiele ausgetragen werden, übernachten zahlreiche Besucher aus den europäischen Ländern in unseren Hotels. Und die sprechen natürlich auch manchmal Sprachen, die nicht so gängig sind.“

