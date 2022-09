Krefelder Ukraine-Flüchtlinge ziehen in Studentenwohnheim

Das Wohnheim an der Adlerstraße sollte eigentlich in nächster Zeit saniert und zu einem Mietshaus umgebaut werden. Die Sanierung wird aber erstmal aufgeschoben. Ein Großteil der 314 Geflüchteten soll in das Studentenwohnheim.

Umzug im November

Die anderen Geflüchteten sollen den Winter in Flüchtlingsunterkünften in Hüls und am Kaiser-Wilhelm-Park verbringen, außerdem will die Stadt Wohnungen für sie mieten. Im November sollen sie umziehen, dann wird die Unterkunft in Forstwald abgebaut.