Droht unter Geflüchteten eine Zwei-Klassen-Gesellschaft?

Ali und seine Familie haben eine Odyssee hinter sich. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Der Mann, der in Wahrheit anders heißt, hatte in Afghanistan als Ortskraft für die Bundeswehr gearbeitet. Im August floh er mit seiner Frau und acht Kindern vor den Taliban nach Deutschland. Seitdem wurde die Familie von Unterkunft zu Unterkunft geschickt. Zuletzt verschlug es sie von Ibbenbüren nach Münster. Denn das Land braucht den Platz für die Aufnahme von Vertriebenen aus der Ukraine. "Die Ukrainer sind Geflüchtete erster Klasse und wir sind nur zweite Klasse.“ , sagt Ali enttäuscht. Er hatte gehofft, dass Deutschland ihm, wie versprochen, ein neues Leben gibt.

Land setzt Belegungszahlen einfach hoch

Dominik Hüging, Flüchtlingsverein GGUA

Die zentrale Flüchtlingsunterkunft in Münster, wo Ali nun mit seiner Familie lebt, ist für rund 700 Menschen ausgelegt. Nun wurde die Kapazität kurzerhand auf 950 hochgesetzt, berichtet Dominik Hüging von der GGUA Flüchtlingshilfe. Um für die Ukrainer in anderen Einrichtungen Platz zu schaffen, wurden die Geflüchteten aus allen anderen Ländern, hierher verlegt. Die Zimmer seien jetzt mit acht Personen statt, wie bisher, mit vier belegt, so Hüging. Auch würden Menschen verschiedener Nationen bunt gemischt in Mehrbettzimmern. Isolierung für Menschen mit Corona sei nicht mehr möglich.

Chaos auch bei der Unterbringung in Kommunen