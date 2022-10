Großeinsatz von Polizei und SEK in Köln-Neuehrenfeld

In einer Unterkunft für Geflüchtete an der Liebigstraße in Köln-Neuehrenfeld gab es am Donnerstagnachmittag einen Brandmeldealarm. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Vor Ort sah offenbar einer der Feuerleute in einer Wohnung, in der es gequalmt hatte, einen bewaffneten Mann - und rief die Polizei.

Die Polizei war mit dutzenden Streifenwagen vor Ort und sperrte den Bereich um das Haus weiträumig ab. Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos ( SEK ) fanden einen Mann mit einem Messer in der Hand vor und überwältigten ihn. Bei der Festnahme wurde der Mann leicht verletzt.

Anschließend wurde die Wohnung, in der der Mann sich aufhielt, durchsucht.