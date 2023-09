"Klimakleber" in Köln zu Geldstrafen verurteilt

Sie blockierten den Straßenverkehr laut Gericht am 13. Juni 2022 für bis zu eineinhalb Stunden. Die angeklagte Frau war zum Prozess gar nicht erschienen, sie wurde in Abwesenheit per Strafbefehl zu einer Strafe von 1200 Euro verurteilt. Der angeklagte Mann muss wegen Nötigung 600 Euro zahlen. Er hat allerdings im Gericht angekündigt an solchen Aktionen wieder teilzunehmen.

Weitere Prozesse vor dem Amtsgericht Köln werden folgen: Die letzte Generation hat aus Protest zur aktuellen Klimapolitik in den vergangenen Monaten viele Straßen blockiert. Auch in anderen Städten in NRW gab es immer wieder Proteste, etwa am Düsseldorfer Flughafen, der im Juli kurzzeitig lahmgelegt war, weil Aktivisten sich auf die Rollbahn geklebt hatten.

Protestaktionen werden teuer