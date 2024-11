Um 11.11 Uhr fiel am heutigen Vormittag der Startschuss für die neue Karnevalssession in Köln, Düsseldorf und weiteren Karnevalshochburgen. Trotz des regnerischen Wetters und der aktuellen Krisenlage ließen sich tausende verkleidete Feiernde nicht davon abhalten, den Karnevalsbeginn in der Stadt der "fünften Jahreszeit" gebührend zu begehen. Müllsäcke, die viele als Regenjacken nutzten, waren daher an den Kiosken ein beliebtes Accessoire.

In Köln startete die Session in diesem Jahr unter einem besonderen Zeichen: Zum ersten Mal führt ein queeres Dreigestirn die Stadt in die Karnevalszeit. Die Rollen von Prinz, Bauer und Jungfrau übernehmen Mitglieder der "StattGarde Colonia Ahoj", einem Karnevalsverein mit überwiegend homosexuellen Mitgliedern.