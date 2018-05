Der Aachener Bischof Helmut Dieser hat dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Morgen zur Auszeichnung mit dem Karlspreis gratuliert. "Sie haben in Ihrem Land einen pro-europäischen Wahlkampf geführt und gewonnen. Dafür erhalten Sie heute hier in Aachen den Karlspreis, und dafür gebührt Ihnen unser aller Respekt und unsere Dankbarkeit", sagte Dieser in einem Pontifikalamt im Aachener Dom. An dem katholischen Gottesdienst zum Fest Christi Himmelfahrt nahmen neben Emmanuel Macron und seiner Frau Brigitte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, der spanische König Felipe VI., die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite sowie weitere hochrangige Gäste teil.

Vor der Verleihung: Trinationales Treffen

Im Anschluss traf sich Emmanuel Macron im Aachener Rathaus mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem ukrainischen Staatspräsidenten Petro Poroschenko zu trinationalen Gesprächen.

Die Bundeskanzlerin wird eine Rede auf Macron halten

Pünktlich um 11.15 Uhr beginnt im Krönungssaal der Festakt zur diesjährigen Karlspreisverleihung mit zahlreichen, hochrangigen Gästen aus Politik und Wirtschaft. Die Rede auf den diesjährigen Preisträger wird Bundeskanzlerin Angela Merkel halten.