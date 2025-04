Hubschrauberabsturz in New York • In New York ist ein Hubschrauber bei einem Rundflug in der Luft auseinandergebrochen und kopfüber in den Hudson River gestürzt. Eine fünfköpfige Familie aus Spanien und der Pilot kamen dabei ums Leben. Laut dem Bürgermeister von New York war die Familie dort im Urlaub.

DWD startet neues Gefahrenportal • Ein neues Gefahrenportal soll die Bevölkerung in Deutschland künftig besser auf Naturgefahren und Extremwetterereignisse vorbereiten. Der Deutsche Wetterdienst ( DWD ) stellt es heute in Offenbach vor. Das Portal soll helfen, Menschen in Deutschland an ihrem Wohn- oder Aufenthaltsort " frühzeitig zu informieren, besser vorzubereiten und somit zu schützen ".

Installation der "Artemis Gallery" auf der Art 2024

Start der Kunstmesse Art in Düsseldorf • In der Landeshauptstadt wird heute die Kunstmesse Art Düsseldorf eröffnet. Mehr als 100 Galerien sind dabei. Künstlerinnen und Künstler sowie Galerien aus der ganzen Welt versuchen, die Vielfalt der zeitgenössischen Kunst erlebbar zu machen und zu erreichen, dass Besucher neue Perspektiven entdecken.

DAS WETTER IN NRW

Über 20 Grad am Rhein • Heute morgen und am Vormittag ist es gebietsweise stark bewölkt oder neblig, die Sonne scheint nur stellenweise - vor allem in den Hochlagen von Eifel und Sauerland. Im Laufe der Mittagsstunden setzt sich die Sonne immer stärker durch, und am Nachmittag sind nur noch wenige Wolken unterwegs. Die Luft erwärmt sich auf 17 Grad in Ostwestfalen-Lippe bis 21 Grad am Rhein. Ab 500 Metern Höhe gibt es 12 bis 16 Grad.