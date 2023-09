Große Feierstunde in Bonn: 75 Jahre Parlamentarischer Rat

Eine Zeitzeugin von damals hat sich überraschend gut gehalten: Stumm verfolgt die "Bundesgiraffe" den Festakt im Museum Koenig, so wie sie vor 75 Jahren der feierlichen Eröffnung des Parlamentarischen Rats beiwohnte. Diesmal hört sie Altbundespräsident Joachim Gauck zu.

Gauck ruft zum Schutz der Demokratie auf

Er betont, dass weit und breit kein besseres System erkennbar sei als die Demokratie. Auch wenn in China vielleicht ein Flughafen schneller fertig werde als in Berlin. Gleichzeitig ruft er zum Schutz der demokratischen Werte auf: "Es liegt an uns, ob und wieweit wir unsere Demokratie und Freiheit militärisch zu verteidigen imstande sind."

Festakt mit Gästen und "Bundesgiraffe"

Den meisten Rednern geht es ähnlich, sie alle warnen davor, die Demokratie als etwas Selbstverständliches hinzunehmen. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ( SPD ) erwartet von Parteien und Abgeordneten, das Gespräch mit den Bürgern zu suchen, mit einer Sprache, die verstanden werde und nicht ausgrenze. Gleichzeitig gebe es unverrückbare Grenzen, so Bas. Man müsse zusammenzustehen gegen diejenigen, die ein Land wollen, in dem die Würde des Menschen eben nicht unantastbar sei.

Feierstunde neben ausgestopften Tieren

An derselben Stelle im Museum Koenig fand vor 75 Jahren die feierliche Eröffnung des Parlamentarischen Rates statt. Die Wahl fiel auf das Zoologische Museum, weil es kurz nach dem Krieg eines der wenigen nicht zerstörten Gebäude in Bonn war. Die Tierpräparate waren hinter dichten Vorhängen verhüllt, auch die "Bundesgiraffe".

Dennoch schrieb der Staatsrechtler Carlo Schmid später: "Unter den Bären, Schimpansen, Gorillas und anderen Exemplaren exotischer Tierwelt kamen wir uns ein wenig verloren vor.“ Nach der Feierstunde begannen 61 Männer und vier Frauen aus den Bundesländern damit, in neun Monaten das Grundgesetz zu erarbeiten. Dafür nutzten sie die Pädagogische Akademie, den späteren Bundesrat.

Start der Jubiläumsjahrs zum Grundgesetz

Dort haben sich am Donnerstag (31.08.23) Schulklassen aus Potsdam und Euskirchen in Workshops mit dem Grundgesetz auseinandergesetzt. Entstanden sind Collagen, ein Film und Slam Poetry.

Fenja Knees von der Marienschule in Euskirchen hat dem Grundgesetz einen Brief geschrieben. Sie sieht an einigen Stellen Anlass zur Modernisierung, etwa bei der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und der Berücksichtigung verschiedener Geschlechter- und sexueller Identitäten.