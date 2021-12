Zeitzeichen

Die soziale Frage lösen

Zudem sind die Grundrechte dank Schmid nicht am Ende, sondern am Anfang des Grundgesetzes aufgeführt. Sie sollen "ein Leben in Freiheit und Würde" garantieren. Er will die soziale Frage lösen, um nach dem Nationalsozialismus das Land zu demokratisieren.

Schmid, der am 3. Dezember 1896 in Perpignan geboren wird, stammt aus dem Bildungsbürgertum. Seine Mutter ist Französin, sein Vater Deutscher. Carlo besucht in Stuttgart das Gymnasium. Im Ersten Weltkrieg kämpft er für Deutschland, zu Hause wird aber nur noch französisch gesprochen.

Innere Emigration

Nach Kriegsende studiert Schmid Rechtswissenschaften. Er arbeitet als Rechtsanwalt, Amtsrichter und schließlich als Dozent für Völkerrecht an der Universität Tübingen. Diese Stelle behält er auch nach der Machtübernahme von Adolf Hitler. Da Schmid den Nationalsozialismus als Philosophie von Viehzüchtern bezeichnet, wird er jedoch von Beförderungen ausgeschlossen.

Im Zweiten Weltkrieg wird er als "Kriegsgerichtsrat" in Lille eingesetzt. Er muss mehrfach Listen von zu erschießenden Geiseln zusammenstellen. Als Reaktion auf seine Gewissensnöte zieht er sich abends in eine Art innere Emigration zurück und übersetzt französische Werke ins Deutsche.

Deutsch-französische Freundschaft