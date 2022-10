Historische Bonner Stadtbahn aus Schacht gezogen

Andreas Engels steigt in den Duewag-Gelenkwagen auf dem Betriebshof Dransdorf der Stadtwerke Bonn. Er arbeitet hier und war dabei, als der beige Wagen aus einem Blindschacht nahe dem Hauptbahnhof gezogen wurde. Die Bahn stand für die Arbeiten einer Stellwerkumstellung im Weg. „Als wir sie dann bewegt haben, haben wir festgestellt: Die läuft aber relativ gut, keine Laufgeräusche, kein Quietschen, kein Knarzen, kein Zischen. Alles ohne Probleme“ , erzählt Engels begeistert.

Mechanik statt Computertechnik

Andreas Engels, Mitarbeiter der Bonner Stadtwerke

Andreas Engels klappt eine Abdeckung über der Frontscheibe des Führerstands hoch. Er greift nach einer Kurbel und fängt an zu kurbeln. Die vordere Anzeige der Bahn verändert sich: das Ziel Bad Honnef taucht auf. Genau diese Mechanik begeistert ihn an dieser Bahn: „Heute ist ja alles irgendwo Computertechnik. Und hier war halt noch richtig viel Mechanik hinter.“

Fast 30 Jahre stand die Bahn still

Das Modell wurde 1969 gefertigt und war bis 1993 in Bonn im Einsatz. Viele Bonner haben laut Andreas Engels noch Erinnerungen aus ihrer Kindheit an die Fahrt mit der Bahn: „'Mit der bin ich noch zur Schule gefahren.' -Von jedem, der über 40 ist, höre ich diesen Text andauernd. Und von den Kollegen, die über 50 sind oder an die 60 herangehen, da sind auch einige davon, die das Fahrzeug tatsächlich noch aktiv miterlebt haben.“

Viele melden sich bei den Stadtwerken

Nachdem die Nachricht über die Bergung der Bahn publik wurde, bekamen die Stadtwerke, die auch das Bus und Bahnnetz in Bonn betreiben, viele Zuschriften und Online-Nachrichten. Bahnfans, die zum Schauen vorbeikommen wollen, müssen die Stadtwerke allerdings enttäuschen, sagt Pressesprecherin Stefanie Zießnitz: „Es ist so, dass wir das nicht direkt ermöglichen können. Es können nicht so viele Menschen Zutritt zum Betriebshof haben.“

Die Zukunft der alten Bahn ist noch ungewiss. Im Linienverkehr wird sie wohl nicht mehr eingesetzt werden, ob sie aber jemals wieder fährt, dazu schweigen die Stadtwerke noch.

Über dieses Thema berichten wir am 12. Oktober 2022 im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Bonn, 19:30 Uhr.