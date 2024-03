Hightech-Ampel gegen Verkehrs-Chaos in Overath

Der Verkehr an zwei viel befahrenen Kreuzungen, in Overath-Untereschbach und in Bergisch Gladbach Moitzfeld, muss seit Mittwoch umgeleitet werden. Und das am besten fließend. Verantwortlich dafür: Eine Ampel-Firma aus Overath. Sie verspricht modernste Detektor- und Wärmebild-Technik. „Damit möglichst viele Fahrzeuge in der Grünphase durchgeschleust werden“, erzählt Alexander Schmitz, von der Firma AVS Verkehrssicherung GmbH .

Er und sein Team hatten die Ampelanlagen bereits am Vorabend der Straßensperrung in Betrieb genommen, um bei möglichen Mängeln noch vor dem morgendlichen Berufsverkehr nachjustieren zu können.

Premiere verlief schleppend

Die Großbaustelle liegt unterhalb der Autobahn 4 in Overath.

Obwohl die Generalprobe reibungslos verlief, kam der Verkehrsfluss auf einer der mit der neuen Ampeltechnik ausgestatteten Umleitungsstrecken am Morgen gehörig ins Stocken. Pendler standen auf dem Weg zur A4 bis zu zwei Kilometer im Stau. Das lag, laut AVS-Niederlassungsleiter Michael Vogdt, allerdings an einem Stau auf der A4. Um den zu umgehen, waren viele Autofahrer von der wichtigen Verbindungsstrecke vom Bergischen Land nach Köln abgefahren, um in Overath-Untereschbach wieder aufzufahren.

Zu viel Verkehr, auf zu kleinem Raum“, so Vogt. Hinzu gekommen wären Autofahrer, die Lücken im Stau nicht geschlossen hätten, was der Detektor-Technik der Ampelanlage signalisiert habe: kein Auto mehr da! Umschalten auf Rot!

Die Overather Firma, die europaweit im Bereich Verkehrstechnik und Verkehrslenkung agiert, zieht deshalb auch ein positives Fazit nach dem ersten Tag an der Mega-Baustelle in Overath-Untereschbach.

Die gleiche Ampelanlage wie an der B55 läuft seit knapp einem Jahr an einem Hauptverkehrsknotenpunkt in Antwerpen - reibungslos.

