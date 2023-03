Helene Fischer sagt Konzerte ab: Das sind die Gründe

Helene Fischer hat sich bei den Proben für ihren Tourauftakt verletzt. Das hat die Sängerin am Montag in den sozialen Medien bekannt gegeben. " Manchmal sind aber höhere Mächte am Werk und ich muss euch leider mitteilen, dass ich mir bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen habe. Wir müssen daher schweren Herzens die Premiere verschieben ", schreibt Fischer auf ihrer Facebook-Seite.

Betroffen sind ihre Konzerte in Bremen und in Köln. Sechs Mal wäre die Schlagersängerin zwischen dem 25. März und dem 2. April in der Kölner Lanxess Arena aufgetreten. Es falle ihr schwer, diesen Schritt zu gehen, so Fischer - insbesondere mit Blick auf ihre Fans.

Ihr seid der Motor, der mich antreibt. Ihr ermöglicht es uns, unsere Leidenschaft auszuleben und dafür bin ich sehr dankbar. Alle geben ihr Bestes und ich freue mich mit jedem Tag, der produktiv zu Ende geht, immer mehr darauf, euch alle wieder zu sehen und euch voller Stolz unsere Show zu präsentieren. Helene Fischer, Sängerin

Fans reagieren verständnisvoll

Ihre Anhänger reagieren mit viel Verständnis auf die Absage. In hunderten Kommentaren senden sie Genesungswünschen für die 38-Jährige. "Selbst wenn die Tour erst 2024 ist! Hauptsache, du wirst schnell wieder gesund ", schreibt ein Nutzer am Montagabend bei Instagram. " Die Gesundheit geht definitiv vo r", so ein weiterer Fan.

Neue Termine schon im Sommer

Der Tourveranstalter Live Nation hat mittlerweile mitgeteilt, dass die Nachholtermine in Köln zwischen dem 25. August und dem 2. September dieses Jahres liegen könnten. Die konkreten Termine folgen, heißt es. Und: " Sämtliche Eintrittskarten für die Konzerte behalten ihre Gültigkeit ."

Helene Fischer ist bekannt für akrobatische Bühneneinlagen

Die ab dem 11. April in Hamburg geplanten Auftritte waren am Montagabend nicht abgesagt worden. Dort soll jetzt die Premiere der Tournee mit 71 Konzerten und rund 700 000 Fans stattfinden. Fischer hat sich für die " Rausch "-Tour mit der Akrobatikgruppe "Cirque du Soleil" zusammengetan. Ihre letzte Tournee war 2018. Nach einer Babypause kehrte sie 2022 auf die Bühne zurück. Unter anderem gab sie in diesem Jahr in München ihr bislang größtes Konzert vor etwa 130 000 Fans.

Arena jetzt frei für die Kölner Haie?

Für die Kölner Haie könnte die Konzertabsage von Helene Fischer positive Folgen haben. Die Arena könnte jetzt für ein mögliches sechstes Spiel im Playoff-Viertelfinale der Haie gegen Adler Mannheim am 26. März zur Verfügung stehen. Das hofft die DEL. Vor der Fischer-Absage waren die Verantwortlichen der Kölner Haie davon ausgegangen, das Heimspiel im möglichen sechsten Spiel der "Best-of-seven"-Serie in Krefeld austragen zu müssen.

"Wir gehen davon aus, dass die Arena nun doch zur Verfügung steht", heißt es von den Haien. Ein finales "Go" der Arena werde in Kürze erwartet.