Halloween in Köln: Lieber Süßes als Saures

Lilith, Mia, Vika und Fynn haben nach einer Stunde schon ziemlich volle Taschen. Sie laufen aufgeregt durch die Bruder Klaus Siedlung in Köln Mülheim und hoffen auf "Süßes oder Saures".

" Hab ich überhaupt die Wahl? " lacht ein Hausbesitzer und gibt allen eine Handvoll Süßigkeiten. Der Brauch ist hier offenbar bekannt, fast alle Anwohner sind auf Halloween vorbereitet. In der Nachbarschaft wohnen viele junge Familien und Rentner. Die freuen sich besonders über die verkleideten Kinder, die unterwegs sind, sagt Johanna, die auf die Kinder aufpasst.

Halloween sehr beliebt in der Nachbarschaft

Ein paar Nachbarn sind bestens vorbereitet. An manchen Häusern müssen die vier sogar warten, bis sie dran sind. Besonders beliebt sind Häuser mit Deko wie Skeletten und Kürbissen vor der Tür. Da bekommt man nämlich sicher was, weiß Lilith.

Sie und ihr Bruder Fynn sind nicht zum ersten Mal an Halloween draußen. Verkleidet als Horror Clown und Werwolf hoffen sie, dass ihre Beutel heute komplett voll werden. " An Halloween bekommen wir coolere Süßigkeiten, als an Sankt Martin, " sagt Fynn und isst zufrieden ein paar Schokolinsen.

Und gibt es auch mal Geld statt Süßigkeiten? " Wenn die Kinder mal was bekommen haben, dann haben sie es gut vor uns versteckt. Sie sollen nicht nach Geld fragen ," erzählt Johanna. Aber außer einer Mandarine, besteht die Ausbeute heute nur aus Süßigkeiten. Und das nicht zu knapp.

Manche haben keine Lust

Aber ganz so reibungslos verläuft der Abend dann doch nicht. Denn bei ein paar Häusern treffen die Kinder auf Leute, die kein Interesse an Halloween haben. Eine Frau bittet die Kinder darum, am 10. November zu Sankt Martin wiederzukommen. Die Nachbarschaft ist religiös geprägt, Halloween ein heidnisches Fest. Ein anderer Mann schüttelt nur verständnislos den Kopf: " Ihr spinnt doch ." Und bei anderen bleibt die Tür zu.

Am Ende überwiegt bei den Kindern aber der Erfolg - und das Gewicht der Tüte voller Süßigkeiten.