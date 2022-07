Cyber-Attacke auf Bergische Universität

Die Bergische Universität ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Deswegen können Studenten und Dozenten momentan eine Vielzahl von Systemen nur eingeschränkt nutzen. Das hat die Hochschule mitgeteilt.

Großteil der Rechner betroffen

Ein Großteil der IT- Infrastruktur sei betroffen. Deswegen kann eine Vielzahl der Systeme aktuell nur eingeschränkt genutzt werden. Betroffen sind etwa die Kommunikationskanäle oder verschiedene Videoplattformen. Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung, so die Uni. Alle vernetzten PCs sollten heruntergefahren werden.

Stress für Studierenden in der Klausurphase

Für die Studierenden der Bergischen Universität bedeutet der Angriff eine massive Einschränkung bei der Vorbereitung auf Klausuren. "Was aber auch ein viel größeres Problem ist, dass wir momentan nicht auf die Lernvideos zugreifen können. Und wir grade, wo wir uns in der Klausurphase befinden, ist das wirklich ein Problem, weil wir können uns die Lernvideos nicht anschauen, also, wir können nicht richtig lernen" sagt Janis Oberndörfer, Mitglied des Studentenparlaments dem WDR . Die Studierenden können Vorlesungen nicht per Video abrufen und nicht auf Übungsvideos zugreifen.

Krisensitzung am Nachmittag

Der Mailkontakt zu ihren Dozenten und Dozentinnen ist unterbrochen. Weil viele Lehrende von zu Hause aus arbeiten, gibt es auch telefonisch keinen Kontakt.Die Hintergrunde des Hackerangriffs sind noch unklar. Am Montagnachmittag findet eine Krisensitzung statt.

