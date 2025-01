Gegen den Ex- AfD -Europaabgeordneten Gunnar Beck ist ein Strafbefehl in Höhe von 12.000 Euro erlassen worden. Das teilte ein Sprecher des Amtsgerichts in Neuss auf Anfrage mit. Beck soll Ende Oktober 2022, da war er noch Mitglied des Europaparlaments, in einem Kaufhaus in Neuss bei Düsseldorf beim Ladendiebstahl erwischt worden sein.

Make-up eingesteckt

Wie eine Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft berichtete, soll er Make-up-Produkte, die dort in Testern für die Kunden bereitstanden, mittels Pipette in mitgebrachte Behälter umgefüllt haben. Diese sowie einen weiteren Tester soll er dann in seinen Rucksack gesteckt haben, um die Sachen ohne zu bezahlen mitzunehmen.

Widerstand gegen die Polizei

Es habe sich dabei um Sachen von geringem Wert gehandelt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Als er von Ladendetektiven angesprochen wurde, soll er einen Detektiv verletzt und gegen einen hinzugerufenen Polizisten ebenfalls mit Gewalt Widerstand geleistet haben.

Becks Anwalt Axel Weimann sagte, er habe gegen den Strafbefehl Einspruch eingelegt. Damit dürfte es zu einer Gerichtsverhandlung in der Sache kommen. Es gebe allerdings noch keinen Termin für die Verhandlung, wie der Gerichtssprecher sagte.

Verurteilung wegen Titelmissbrauchs

Erst im Dezember war Beck in zweiter Instanz wegen Titelmissbrauchs verurteilt worden. Er hatte sich als Professor bezeichnet, obwohl er den Titel nicht besitzt.