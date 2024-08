Großeinsatz wegen Reizgas an Berufskolleg in Bergisch Gladbach

Kurz nach 10 Uhr am Morgen war bei der Feuerwehr in Bergisch Gladbach eine Meldung eingegangen, wonach 30 Personen über Atemwegsreizungen klagten. Die Leitstelle entsandte umgehend zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an die Einsatzstelle. Der Verdacht: Eine unbekannte Person soll in dem Schulgebäude im Stadtteil Heidkamp Reizgas versprüht haben.

Acht Personen verletzt

Als die Einsatzkräfte am Berufskolleg ankamen, sei das Gebäude schon evakuiert gewesen sein, so Feuerwehrsprecher Elmar Schneiders. Um den verletzten Personen helfen zu können, wurde ein Sichtungsplatz in der Aula der Schule eingerichtet.

Dort meldeten sich dann acht Personen, zwei dieser Personen seien durch den Zwischenfall schwer verletzt worden, so Elmar Schneiders. Ein 16-jähriges Mädchen musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die anderen verletzten Personen wurden nach Hause entlassen.

Anzeige gegen Unbekannt

Vor Ort konnten Polizei und Feuerwehr auch noch kleinere Mengen des Reizstoffes feststellen. Vermutlich handelt es sich um Pfefferspray, so Elmar Schneiders. Mittlerweile wurde der Bereich aber ausreichend gelüftet und der Einsatz sei von Seiten der Feuerwehr abgeschlossen.

Die Polizei ermittelt weiter: Wer das Reizgas versprüht hat, ist nicht bekannt. Das Polizeipräsidium Bergisch Gladbach sagte dem WDR, dass Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt erstattet werden soll.

