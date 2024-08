Pokalspiel in Jena: Bayer 04 sucht noch die Bestform

Vor allem in Mönchengladbach wurde deutlich, dass vor allem defensiv bei Bayer noch nicht alles zusammenpasst. "Wir waren nicht so kompakt ", sagte Alonso über die Defensivleistung in Mönchengladbach. "Wir waren ein bisschen passiv, auch in einigen Phasen in der ersten Halbzeit. Es ist etwas, was wir besser machen müssen. Das ist sehr wichtig ", sagte er. "Das ist nicht unser Standard. Wir wollen unseren Standard verbessern. Das ist das Ziel."

Auch Kapitän Granit Xhaka zeigte sich mit den bisherigen Auftritten nicht vollends zufrieden: "Wir können sehr viele Sachen noch besser machen. Es war nicht perfekt, wir haben noch Luft nach oben, auf jeden Fall" , sagte er.

Wechsel-Gerüchte um Kossounou