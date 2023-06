Düsseldorf verwandelt sich in Klein-Paris - Frankreichfest am Rhein gestartet

Am Freitag ist in Düsseldorf das Frankreichfest gestartet. Bis Sonntag ist die Altstadt in die Farben Blau, Weiß und Rot getaucht.

Traditionelle Produkte plus Rahmenprogramm

Gut 100 Händlerinnen und Händler bieten dabei typisch französische Produkte an. Besucher stöberten am Freitagnachmittag durch die Käsesorten, Wein oder Süßigkeiten. Aber auch einige handwerkliche Stände beispielsweise mit Keramik sind am Rheinufer zu finden.

Andere Besucher kauften dagegen nicht für Zuhause ein, sondern genossen Austern und Champagner lieber direkt vor Ort.

Mehr als 100.000 Besucher erwartet

Beim Frankreichfest gibt es dazu viel Musik und Kleinkunst. Auftritte gibt es auf dem Innenhof des Rathauses und dem Burgplatz. Auch ein Breakdance-Weltmeister aus Toulouse wird erwartet.

Am Samstag startet das bundesweit größte Treffen französischer Oldtimer. Erwartet werden 150 Wagen, alle mit einem Baujahr vor 1985.