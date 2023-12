Rentner droht lebenslange Haft: Urteil im Prozess um Mord an Ehefrau aus Geldsorgen

An der Schuld des Angeklagten besteht kein Zweifel. Der Rentner hat gestanden, Ende Mai seine schlafende Ehefrau gewürgt und mit einem Hammer erschlagen zu haben. Zum Auftakt hatte der 75-Jährige gesagt, daß er sich zwar nicht mehr an die Tat erinnern könne, aber "als ich auf dem Bett saß und wieder zu Verstand kam, war mir klar, das muß ich gewesen sein." Sein Verteidiger erklärte, "der Anklagevorwurf ist zutreffend."

Angeklagter: Wollte meiner Frau ein Alter in Armut ersparen

Der Rentner hatte sich nach eigner Schilderung wegen des in Portugal lebenden 47-jährigen Sohnes - zum großen Teil ohne Wissen seiner Gattin - existenzbedrohend verschuldet und "keinen anderen Ausweg mehr gesehen, um seiner Frau ein Alter in Armut zu ersparen" , sagte der Verteidiger.

Knapp 2.000 Euro hatte der 75-Jährige dem chronisch kranken und beruflich erfolglosen Sohn monatlich an dessen Wohnort in Portugal überwiesen. Das waren zwei Drittel der Rente des Angeklagten.

Nach der Tat alles geordnet und die Retter gerufen

In der Nacht zum 31. Mai hatte der Rentner nach der Tat alle notwendigen Unterlagen zur Wohnung, dem Auto und sogar den Impfausweis der Katze sorgfältig geordnet auf dem Küchtentisch zusammengelegt. Dann hatte er die Feuerwehr gerufen. Aus Sicht von Staatsanwältin Carola Guddat war das ein "beeindruckendes und geordnetes Nachtatverhalten" .

Voll Schuldfähig oder nicht ?

Sie ist überzeugt, im Prozess habe sich der Anklagevorwurf des heimtückischen Mordes in vollem Umfang bestätigt. Carola Guddat hat eine lebenslange Haftstrafe für den 75-Jährigen gefordert.

Eine psychiatrische Gutachterin hatte den Angeklagten zuvor als voll schuldfähig eingestuft. Sie habe keinerlei Hinweis auf eine tiefgreifende Bewußtseinstörung oder eine Affekttat nach einem heftigen Streit entdecken können, erklärte sie.

Der Verteidiger dagegen meint, dass der Rentner in der Nacht zum 31. Mai in seiner Verzweiflung einfach nicht mehr weiter wußte und deshalb zum Tatzeitpunkt nur vermindert schuldfähig war. Das würde eine Haftstrafe von höchstens 15 Jahren und nicht mehr lebenslang bedeuten.

Letzte Worte unter Tränen

In seinem letzten Wort sagte der Rentner mit gesenktem Kopf und tränenerstickter Stimme: "Ich bedauere, dass es passiert ist, und würde mir wünschen, die Zeit zurückdrehen zu können.“ Immer wieder hatter er im Prozess betont, wie sehr er seine Frau geliebt habe und, dass er sich die Tat nicht erklären könne.

Der Sohn taucht im Prozess nicht auf

Der 47-jährige Sohn, um den sich der angeklagte Vater immer so gesorgt hatte, tauchte im Prozess nicht auf. Weder als Zuschauer noch als geladener Zeuge. Das Gericht habe den Mann weder telefonisch noch per Mail erreichen können, so der vorsitzende Richter.

Dafür, dass der Sohn das Konto des inhaftierten Rentners nicht weiter von Portugal aus plündern kann, hat das Gericht gesorgt. Auf Anregung des vorsitzenden Richters hatte der 75-Jährige seine Bank angewiesen, die EC-Karte einzuziehen.

