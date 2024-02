Warnung: Hochgiftige Algen im Menzelsee

Es sieht aus, als hätte jemand rote Farbe in den See gekippt: Am Ufer klebt eine dunkelrote Schicht am Boden, im Wasser schweben dicke rote Algenflocken. Hundebesitzer sollten ihre Tiere zur Zeit besser an der Leine lassen, denn die Burgunderblutalge (Planktothrix rubescens) ist an die Wasseroberfläche gestiegen.

Giftige Blaualgenart

Die Alge tritt nur im Süßwasser auf und ist eine Blaualgenart. Sie produziert Giftstoffe, die für Menschen und Tiere schädlich sind, sie kann Haut und Schleimhäute reizen. Hunde,die das befallene Wasser trinken, könnten Durchfall und Erbrechen bekommen, warnt die Stadt Düsseldorf.

In seltenen Fällen kann es bei Tieren auch zum Herz-Kreislauf-Zusammenbruch führen. Stefan Ferber, Leiter des Amtes für Umwelt- und Verbraucherschutz, sagt, dass es sich um ein seltenes Phänomen handele: "Wir beobachten das natürlich. Ich rechne nicht damit, dass man noch massiver dagegen vorgehen muss." Laut Stadt Düsseldorf bilde sich der Befall bereits wieder zurück.

Stadt hat Warnschilder aufgehängt

Der Menzelsee liegt in Düsseldorf Unterbach südlich des Elbsees an der Stadtgrenze zu Hilden. Schuld an der Algenplage sind anscheinend die warmen Temperaturen der letzten Wochen. Durch Erwärmung kann die Alge an die Wasseroberfläche steigen, was zu der intensiven rotbraunen Farbe führt.

Dirk Jansen vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland NRW sagt: "Hier scheint beim Menzelsee einiges durcheinander gekommen zu sein. Wir finden es bemerkenswert, dass um diese Jahreszeit offenbar so eine Massenvermehrung auftaucht."

Die Stadt hat Teile des Uferbereichs vorerst mit Flatterband abgesperrt, damit Spaziergänger nicht ans Wasser gehen. Warnschilder weisen auf die Gefahr hin.

