Drogenschmuggel über den Flughafen Köln/Bonn nimmt zu

Mehr als zehn Kilogramm Marihuana waren in einem Paket versteckt, in dem eigentlich ein Basketball-Korb für Kinder stecken sollte. Die Sendung kam aus den USA und sollte nach Ostdeutschland geliefert werden.

Aus Spanien kamen mehr als 20 Kilogramm Marihuana - eingeschweißt in Plastikkapseln. Mehrere Kilogramm Haschisch steckten in einem Bilderrahmen. 500 Gramm Kokain fanden Zollbeamte eingeklebt in Kartons mit Haarteilen.

Drogenschmuggel am Flughafen Köln/Bonn: Internethandel boomt

Das Kokain kam aus Afrika. Der Zoll hat nach eigenen Angaben selten in einer Nacht so viel Rauschgift in der Paketfracht gefunden.

Seit Beginn der Corona-Pandemie registriert der Zoll eine starke Zunahme des Rauschgiftschmuggels per Paketpost. Einem Zollsprecher zufolge zeigt sich, dass der Handel mit Drogen im Internet international weiter stark zunimmt.