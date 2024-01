Auch ein Ehepaar aus Hamburg war glücklich. Seit drei Tagen in der Stadt, stand das Paar gestern und vorgestern noch vor dem verschlossenen Domportal. Heute konnten die beiden endlich in den Dom gehen. Die Schatzkammer allerdings war noch nicht zugänglich. Die öffnet erst am Mittwoch. Dann können die Dom-Besucher auch wieder auf die Türme steigen.

Kontrollen am Eingang

Taschen und Rucksäcke werden geprüft

Vor dem Einlass kontrolliert Dom-Personal die Besucher, die nur kleinere Taschen und Rücksäcke mitführen dürfen. Rollkoffer, Wanderrucksäcke oder anderes größeres Gepäck sind tabu. "So vergraulen sie ja die Touristen" , motzte ein junger Auszubildender aus Much im Rhein-Sieg-Kreis, der nicht wusste, wohin mit seinem Rucksack. Das Problem ist dem Dom-Personal bewusst, laut eigener Aussage arbeitet es an einer Lösung.

Polizei ist präsent

Seit dem Terroralarm für den Kölner Dom kurz vor Weihnachten hatten in und rund um den Dom erhöhte Sicherheitsmaßnahmen gegriffen. So war der Dom zweieinhalb Wochen lang nur für Gottesdienstbesucher geöffnet und die Polizei kontrollierte am Eingang. Die ist auch weiterhin in Dom-Nähe präsent.