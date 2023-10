Sperrungen wegen Brückensprengung am Autobahnkreuz Wuppertal-Nord

Betroffen sind die umliegenden Autobahnen A1 , A43 und die A46 – hier gibt es seit Freitagabend Sperrungen und Autofahrer müssen sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Vorbereitungen für die Sprengung laufen bereits.

Vorbereitungen schon in den Tagen zuvor

Die Brücke ist ein 55 Jahre alter Betonkoloss. Damit sie stürzen kann, haben Bagger die Flächen freigeräumt. In die Brückenpfeiler wurden Löcher für den Sprengstoff gebohrt. In unmittelbarer Nähe der Brücke befinden sich wenige Häuser. Die Anwohner müssen diese am Sonntagmorgen vor der Sprengung verlassen.

Sperrungen und Umleitungen

Seit Freitagabend gibt es am Autobahnkreuz Wuppertal-Nord Sperrungen und Umleitungen. Am Sonntag, wenn die Brücke gesprengt wird, soll es dann zu Vollsperrungen kommen. Betroffen sind die A43 Fahrtrichtung Wuppertal und die A46 Fahrtrichtung Kreuz Wuppertal ab Oberbarmen sowie das Kreuz Wuppertal Nord Richtung Düsseldorf und Münster. Ab Samstagnacht zwei Uhr ist die A1 in Richtung Köln auf die A46 in Richtung Düsseldorf gesperrt. Der Verkehr auf der A1 wird am Sonntag zwischen zwei und zehn Uhr in beiden Richtungen einspurig geführt.

Eine neue Brücke wird gebaut – auf die vorhandenen Fundamente

Der Bau der neuen Brücke ist notwendig, da die Brücke aus dem Jahr 1968 stammt und sie " dem heutigen Verkehrsaufkommen und den damit verbundenen Lasten nicht mehr gewachsen " sei, so Manuela Poschau, Projektleiterin bei der Autobahnniederlassung Westfalen. Um die Verbindung so schnell wie mögliche wieder für den Verkehr freigeben zu können, werden die alten Fundamente weiter genutzt. " Wir setzen unsere neuen Pfeilerfundamente darauf ", erklärt die Ingenieurin. " So sparen wir uns umfangreiche Eingriffe in den Baugrund und sind beim Bau schneller. " Die Bauzeit ist für 15 Monate geplant, die Baukosten sollen bei fast 7 Millionen Euro liegen.

Achtung Sprengungs-Touristen

Die Autobahnpolizei warnt alle, die die Sprengung beobachten wollen: Dies sei aus Sicherheitsgründen nicht möglich – es müssen mindestens 300 Meter Abstand gehalten werden.

Klappt alles nach Plan, soll die Brücke dann morgen am Sonntagmorgen gegen neun Uhr fallen.