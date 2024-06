Stahlkolosse für Meerbuscher Bahnbrücke angeliefert

Die Anwohner in Meerbusch-Osterath warten seit Jahrzehnten auf eine Lösung ihres Bahnschranken-Problems. Denn der Stadtteil wird bislang durch den Zugverkehr zerschnitten – an den Schranken staut sich der Verkehr oft und lange. Nun sind die Arbeiten an einer Überführung für den Bahnverkehr in vollem Gange.

Transport der Brückenteile ist logistische Meisterleistung

Bahn-Projektleiter David Bungarten

In der Nacht zu Dienstag (25.06.2024) wurden vier Stahlkolosse mit jeweils 120 Tonnen Gewicht nach Meerbusch transportiert. Eine logistische Herausforderung und Meisterleistung, sagt Projektleiter David Bungarten von der Deutschen Bahn: "Durch die Größe mussten die Transporte zum Teil auf dem Seeweg über den Rhein angeliefert werden. Das ging vom Stahlwerk an der holländischen Grenze bis nach Krefeld. Da wurde dann umgeladen auf Straßentransport" .

Polizei hat Transport begleitet

Wegen ihrer Übergröße wurden die XXL -Transporte von der Polizei begleitet. Es sei gar nicht so leicht gewesen, genug Kräfte für diese Aufgabe zu bekommen, sagte Projektleiter Bungarten dem WDR .

Denn schließlich seien ja die allermeisten Polizisten bei der Fußball-Europameisterschaft im Einsatz. "Insofern mussten wir da auf vielen Wegen marschieren, um am Ende hier alles zusammen zu bekommen" , so der Brückenbauspezialist.

100 Meter-Kran im Einsatz

Kran hebt die Brückenteile an die richtige Stelle

Um die riesigen Stahlteile an die richtige Position zu bringen, kommt nun ein 100 Meter hoher Kran zum Einsatz. Dafür wurde erstmal geprüft, ob der Boden tragfähig genug ist oder ob er erst noch verdichtet werden muss. Denn diese Stahlkonstruktionen lassen sich nicht mal eben so in die Luft heben. Es dauert mehrere Stunden, bis die Teile an der richtigen Stelle heruntergelassen werden können, erklärt David Bungarten: "Das ist wirklich Millimeterarbeit, denn die Kräfte müssen sauber ins Lager übertragen werden. Das ist ein ganz entscheidendes Teil des gesamten Bauwerkes" .

Im nächsten Schritt werden dann Schienen und Schwellen auf den Eisenbahnbrücken verlegt und der Schotter aufgebracht.

2029 soll alles fertig sein

Die Brückenbauarbeiten sollen bis Mitte Juli abgeschlossen sein. Bis dahin ist die Bahnstrecke zwischen Krefeld und Neuss noch gesperrt. Weiter geht es bei dem Mammutprojekt dann mit dem Bau des unter den Bahngleisen verlaufenden Kreisverkehrs für die Autos.

Auch die Bahnsteige am Bahnhof Meerbusch-Osterath werden erneuert. Bis alles fertig ist und die Bahnschrankenübergänge verschwinden, wird es nach Auskunft der Bahn noch fünf Jahre dauern.

Unsere Quellen:

Deutsche Bahn AG

Projektleiter David Bungarten

Stadt Meerbusch

