Brand in Tiefgarage - Großeinsatz im Kreis Heinsberg

Im Kreis Heinsberg hat am Sonntagabend ein Brand in einer Tiefgarage für einen Großeinsatz gesorgt. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen in einem Wohn- und Geschäftshaus zu bekämpfen.

In Gangelt, Mindergangelt und in Teilen des Selfkant kam es durch den Brand zu Geruchsbelästigungen und Rauchniederschlag, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Da gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden konnten, bat die Feuerwehr die Menschen sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten und Fenster und Türen zu schließen. Gegen 19.40 Uhr gab es Entwarnung.